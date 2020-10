NBA 2K21 e le pubblicità non saltabili: 2K risponde alle critiche dei fan

I rappresentanti di 2K pubblicano un messaggio sui social per risponde alle feroci critiche mosse dalla community dopo la comparsa delle pubblicità non saltabili in NBA 2K21, un'aggiunta apportata senza alcun preavviso e attraverso un sistema che impatta negativamente sui tempi di caricamento delle partite.

Nel post condiviso su Twitter dai canali ufficiali di NBA 2K, i portavoce del publisher e sviluppatore statunitense riassumono la situazione e spiegano che "come molti di voi sapranno, negli ultimi anni gli annunci sono stati integrati nei segmenti di 2KTV. Il posizionamento di questo genere di annunci in 2KTV, di recente, ha impattato sull'esperienza dei nostri giocatori in un modo che non intendevamo fare, poiché questi annunci non sono pensati per essere pubblicati come parte dell'introduzione nel pre-partita. Tutto ciò verrà risolto nei prossimi episodi. Grazie per il vostro continuo feedback".

Il messaggio di 2K non ha però contribuito a fare chiarezza, come sottolineano molti appassionati sui social con commenti in cui esortano la compagnia americana a sciogliere ogni dubbio sugli interventi che intende adottare per risolvere questo problema. A detta dei fan, l'ambiguità sta tutta nel riferimento agli "episodi": allude all'abbandono di questo genere di spot ingame solo con il prossimo capitolo della serie sportiva o, al contrario, si riferisce alla conclusione dell'Episodio 7 di 2KTV che ha visto l'introduzione di queste pubblicità non skippabili?

Speriamo quindi di chiarire al più presto questa controversia, soprattutto in funzione dell'arrivo della versione nextgen di NBA 2K21 su Xbox Series X|S e PS5 previsto rispettivamente per il 10 e 19 novembre.