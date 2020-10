NBA 2K21 è uno spettacolo su PS5 e Xbox Series X: ecco il gameplay reveal su nextgen

Gli sviluppatori della divisione 2K Sports di Take-Two mostrano le primissime scene di gameplay tratte dalle versioni nextgen di NBA 2K21 per PS5 e Xbox Series X e S.

Nel filmato, i campioni dei Golden State Warriors e dei Dallas Mavericks calcano finalmente il parquet virtuale della nextgen per testimoniare i miglioramenti grafici, ludici e contenutistici previsti sulla futura famiglia di console PlayStation e Xbox.

Oltre all'immancabile riferimento ai tempi di caricamento estremamente ridotti, su sistemi nextgen NBA 2K21 guadagnerà un'illuminazione più curata, delle texture maggiormente definite e una fisica più profonda. Il movimento dei giocatori verrà poi ricostruito per dare vita ad animazioni più realistiche, con collisioni autentiche che renderanno il gioco più fluido.

Grazie alla superiore potenza computazionale di PS5 e Xbox Series X e S, ciascuna arena digitale prenderà vita con più di 150 personaggi unici gestiti da un'IA più evoluta, con interazioni di una complessita impossibile da raggiungere sulle attuali piattaforme. A far da corollario alle migliorie grafiche e di gameplay della versione nextgen di NBA 2K21, troveremo anche 202 canzoni accessibili al lancio e diverse altre in arrivo successivamente.

NBA 2K21 sarà disponibile su Xbox Series X e S dal 12 novembre, mentre per la versione PlayStation 5 ci sarà da attendere fino all'uscita della console nextgen di Sony, fissata per il 19 novembre in Italia. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del video in apertura d'articolo e della nostra recensione di NBA 2K21.