NBA 2K21: svelata in video la Mamba Forever Edition dedicata a Kobe Bryant

I rappresentanti di 2K annunciano la Mamba Forever Edition di NBA 2K21: sostituirà la Legend Edition delle passate edizioni della simulazione di basket per celebrare la carriera e onorare la memoria e l'eredità del compianto Kobe Bryant, la leggenda dell'NBA vittima di un incidente in elicottero avvenuto a gennaio.

Il trailer confezionato dal colosso videoludico statunitense conferma la presenza di diverse copertine personalizzate, ciascuna dedicata a Kobe Bryant. Le cover personalizzate saranno uniche sia per la versione current-gen che per quella destinata all'utenza di PS5 e Xbox Series X.

Le copertine della Mamba Forever Edition di NBA 2K21 ripercorreranno idealmente la carriera di Bryant dai giorni col numero 8 e del record di 81 punti in una partita fino alla numero 24 indossata nella partita d'addio in cui ha segnato 60 punti.

Nella sua straordinaria carriera, Kobe Bryant è riuscito a conseguire per cinque volte il titolo di campione NBA, al quale si aggiungono le 18 volte da All-Star NBA, le due MVP delle finali NBA, le 11 volte come First Team All-NBA e le 9 volte First Team NBA All-Defensive, oltre ad essere il primo marcatore di tutti i tempi dei Los Angeles Lakers e le due medaglie d'oro olimpiche conquistate nel 2008 e nel 2012. Il lancio di NBA 2K21 è previsto per il 4 settembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, con la versione PS5 e Xbox Series X attesa in uscita insieme alle console nextgen di Sony e Microsoft.