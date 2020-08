NBA 2K21: il trailer della demo, disponibile da oggi su PS4, Xbox One e Switch

2K Sports ha pubblicato oggi la demo di NBA 2K21 per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Questa versione dimostrativa offre l'opportunità di provare alcune delle più recenti innovazioni di gameplay, dalle innovazioni al Pro Stick a un sistema di tiro ridisegnato, che contribuiscono a portare la serie a un nuovo livello.

La demo include quattro squadre giocabili e conferma il ritorno della modalità MyPLAYER, che a questo giro include un sacco di cose nuove da controllare, come le nuove guardie di 6'8 punti. Viene inoltre offerta l'opportunità di trasferire il giocatore creato dalla demo nel gioco completo a partire dal 4 settembre, il giorno della pubblicazione.

2K e Visual Concepts segnalano che, a causa del ritardo nell'inizio della stagione NBA 2020-21, NBA 2K sta adottando un nuovo approccio alle valutazioni dei giocatori per NBA 2K21. Quest'anno, NBA 2K aggiornerà i rating degli atleti al momento del lancio di NBA 2K21 per PS5 e Xbox Series X, che avverrà dopo il 4 settembre (la data precisa non è ancora stata annunciata) e dopo il completamento della stagione NBA 2019-20, per garantire che le valutazioni riflettano le prestazioni del giocatore nella stagione di riferimento. In quel momento, i rating aggiornati dei giocatori NBA saranno implementati in tutte le versioni di NBA 2K21, attuali e di prossima generazione.