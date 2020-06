NBA 2K21: i tre atleti in copertina saranno svelati su TikTok

Gli sviluppatori di NBA 2K21 e le alte sfere di 2K Games fissano le date in cui saranno svelati i tre atleti in copertina attraverso degli eventi organizzati su TikTok.

La nuova iniziativa promozionale del colosso videoludico a stelle e strisce prevede infatti di coinvolgere gli appassionati di basket con tre eventi che avranno luogo su TikTok dal 30 giugno al 3 luglio sul canale social NBA 2K.

Per dare il via a questa campagna promozionale, l'atleta della copertina di NBA 2K20, Anthony Davis, ha deciso di pubblicare un post su TikTok per passare idealmente la torcia ai tre campioni scelti in rappresentanza della cover ufficiale di NBA 2K21.

La sempre più famosa piattaforma social di TikTok sarà perciò il punto d'incontro per i fan, con tanti contenuti esclusivi e dietro le quinte che, già a partire da oggi, anticiperanno il reveal dei tre campioni della copertina di NBA 2K21. Nell'attesa di assistere a questi eventi social, vi lasciamo alle prime immagini su PS5 di NBA 2K21 con Zion Williamson dei New Orleans Pelicans e ricordiamo a chi ci segue che la prossima simulazione sportiva targata 2K sarà disponibile entro fine anno su PC e console, sia di questa che della prossima generazione.