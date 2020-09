NBA 2K21: l'Update 2 interviene nuovamente sul sistema di tiro

2K e Visual Concepts continuano a lavorare al miglioramento di NBA 2K21 e quest'oggi hanno reso disponibile il secondo aggiornamento su PS4 e Xbox One (presto sulle altre piattaforme), che corregge diversi elementi e bilancia il palleggio, ampliando le opzioni a disposizione per superare l'avversario, oltre ad intervenire sul sistema di tiro.

Il rinnovato sistema di tiro di NBA 2K21 ha causato più di qualche problema dopo il lancio del gioco, ed era già stato oggetto di un intervento nel primo update del 14 settembre, che ne aveva migliorato usabilità e consistenza. Questa volta, sulla base del feedback della community, gli sviluppatori hanno aumentato le dimensioni dell'indicatore di tiro.

Le modifiche, chiaramente, non terminano qui. Si segnalano anche la risoluzione di un problema che causava la rimozione dei giocatori dalle partite online in seguito ai tiri con rilascio verde, l'ottimizzazione di prestazioni, visuali e altri elementi grafici delle scene de La lunga ombra in La mia Carriera, e un miglioramento generalizzato a grafica, illuminazione e leggibilità del testo, oltre che nella somiglianza del modello di Damian Lillard al giocatore reale. Ne La mia Lega adesso c'è un nuovo tabellone della modalità Playoff NBA, che rispecchia l'inizio degli attuali playoff. Per il changelog completo, vi consigliamo di recarvi sul sito ufficiale di NBA 2K21.