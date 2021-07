NBA 2K22 75th Anniversary Edition è in preordine su Amazon

Dopo la segnalazione di qualche giorno fa relativa all'apertura dei preordini di dell'edizione Sweetener Amazon Edition di NBA 2K22, su Amazon è ora prenotabile anche la 75th Anniversary Edition con tantissimi contenuti bonus.

Questa particolare edizione del gioco di 2K è preordinabile su Amazon a 101 euro per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series X, data di uscita prevista per il 10 settembre. Come sempre vi ricordiamo che Amazon prevede la prenotazione al prezzo minimo garantito, ordinando subito se il prezzo applicato su Amazon dovesse diminuire prima della data di uscita, si pagherà in automatico il prezzo più basso.

Di seguito i link ai preordini:

La 75th Anniversary Edition include:

100.000 VC

10.000 punti MyTEAM

22 pacchetti promo settimanali MyTEAM (10 pacchetti al primo accesso, poi 3 alla settimana per 4 settimane)

10 potenziamenti per ogni tipo di abilità nella modalità "La Mia Carriera"

10 potenziamenti per ogni tipo di potenziamento gatorade

3 carte MyTEAM Zaffiro (Dirk Nowitzki, Kareem Abdul-Jabbar e Kevin Durant)

Scarpa Jordan diamante MyTEAM

Pacchetto carta allenatore MyTEAM

collezione abiti e accessori per il mio giocatore (2 magliette Luka Doncic, 2 magliette Atleta di copertina 75° anniversario NBA, zaino, guaina per braccio e uno skateboard personalizzato)

l'edizione Sweetener Amazon Edition di NBA 2K22 è preordinabile a 61 Euro per Nintendo Switch, 71 Euro per PlayStation 4 e Xbox One o 76 Euro per PlayStation 5 e Xbox Series X.