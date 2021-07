NBA 2K22 annunciato a breve? Leak svela cover e data d'uscita

NBA 2K22 non è stato al momento ancora annunciato ufficialmente da 2K Sports, ma è verosimile credere che un annuncio in tal senso sia ormai imminente. Anzi, il gioco potrebbe già essere una realtà concreta stando ad alcuni leak che confermano anche la data d'uscita e i sistemi che ospiteranno il nuovo episodio.

Un'immagine circolata in queste ore su Twitter riporta infatti che NBA 2K22 farà il suo esordio il 10 settembre 2021 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One. Non solo, viene riportata anche quella che sembra essere la cover del gioco, che raffigura il giocatore Kevin Durant dei Brooklyn Nets oltre ad alcuni cestisti leggendari quali Dirk Nowitzki e Kareem Abdul-Jabaar. E ancora, il leak sembra anche fornire informazioni sull'edizione speciale del gioco, chiamata NBA 75th Anniversary Edition, che metterà a disposizione entrambe le versioni old-gen e next-gen oltre a 100.000 crediti virtuali per gli acquisti in-game.

Per il momento Take-Two e 2K non hanno ancora mostrato al mondo la prossima iterazione della serie, ma potrebbe essere una questione di giorni: l'anno scorso gli atleti di copertina di NBA 2K21 vennero rivelati ufficialmente proprio nel mese di luglio, pertanto non sarebbe una sorpresa che anche quest'anno si decidessero di replicare le stesse tempistiche. In attesa dunque di conferme definitive potete intanto rileggere la nostra recensione di NBA 2K21 versione next-gen e divertirvi ad immaginare come potrebbe essere il nuovo episodio.