NBA 2K22: aperti i preordini su Amazon al prezzo minimo garantito

Amazon apre i preordini dell'edizione Sweetener Amazon Edition di NBA 2K22 con uscita prevista per il 10 settembre. Il gioco è preordinabile a 61 Euro per Nintendo Switch, 71 Euro per PS4 e Xbox One o 76 Euro per PS5 e Series X.

Amazon prevede la prenotazione al prezzo minimo garantito, ordinando subito se il prezzo applicato su Amazon dovesse diminuire prima della data di uscita, si pagherà in automatico il prezzo più basso.

Di seguito i link ai preordini:

Il bonus preordine include 5.000 VC, 5.000 punti MyTEAM, 10 pacchetti promo settimanali MyTEAM (1 alla settimana per 10 settimane), un potenziamento per ogni tipo di abilità nella modalità "La Mia Carriera", un potenziamento per ogni tipo di potenziamento gatorade, Maglia Luka Doncic Il mio GIOCATORE e Carta Free Agent MyTeam di Luka Doncic con valutazione 95.

In aggiunta, l'edizione Sweetener Amazon Edition, esclusiva Amazon, comprende 1 ulteriore pacchetto promo MyTEAM e 2000 VC.

Se siete amanti dei titoli sportivi, vi ricordiamo che Amazon ha aperto i preordini anche di FIFA 22 per tutte le console con uscita prevista per il 1 ottobre, ve ne abbiamo parlato in questo articolo, anche per questo titolo sono previsti molti bonus digitali per chi preordina il gioco.