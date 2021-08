NBA 2K22 in azione sul parquet: scorci di gameplay nel nuovo trailer

A breve distanza dalla presentazione delle Stagioni di NBA 2K22, il team di Visual Concepts consente agli appassionati di basket di dare un ulteriore sguardo alla sua prossima produzione.

Puntuale come ogni anno, la saga dedicata ai talentuosi atleti parte dell'NBA e della WNBA si prepara a proporre agli appassionati ulteriori ore di intrattenimento sul parquet del campo. Con la data di uscita di NBA 2K22 ormai molto vicina, la dirigenza di Take Two ha deciso di mostrare al pubblico un nuovo trailer del titolo. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato include diverse brevi sequenze di gameplay tratte dal gioco.

Tra un'azione di attacco, una stoppata e un canestro, NBA 2K22 promette di rinnovare l'esperienza annuale proposta da Visual Concepts. Tra gli atleti presenti nel trailer, non possiamo non citare il talentuoso Luka Doncic, vera e propria promessa di questo sport. Come sempre, trovate il trailer disponibile direttamente in apertura a questa news: non ci resta che augurarvi una buona visione!

Ricordiamo che il Day One di NBA 2K22 è ormai vicinissimo, con la data di uscita fissata per il prossimo venerdì 10 settembre 2021. Tra le piattaforme supportate dal titolo sportivo, annoveriamo PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.