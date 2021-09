NBA 2K22 a confronto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S: dove gira meglio?

NBA 2K22 è sul mercato da più di una settimana ormai, pertanto gli esperti del canale ElAnalistaDeBits hanno avuto tutto il tempo per analizzare a dovere il comparto tecnico della versioni next-gen del gioco, mettendo a confronto la resa su PlayStation 5, Xbox Series X e Series S.

Dai rilevamenti del canale specializzato emerge che NBA 2K22 next-gen gira alla risoluzione nativa di 4K (3840x2160) e al framerate di 60fps sia su PlayStation 5, sia su Xbox Series X. A quanto pare, le due versioni del gioco presentano i medesimi settaggi grafici e sono praticamente impossibili da distinguere. L'unica marginale differenza può essere ravvisata nei caricamenti, leggermente più rapidi su PS5: in ogni caso, nell'avvio dei match non sono mai stati registrati tempi più lunghi di 4 secondi, neppure su Xbox Series X. Come era lecito attendersi, la resa grafica su Xbox Series S è inferiore: la piccolina della famiglia di Redmond riproduce NBA 2K22 alla risoluzione 1080p a 60fps, con texture dalla risoluzione più bassa e anti-aliasing disattivato.

Ulteriori informazioni potete evincerle guardando la video analisi allegata in apertura di notizia. NBA 2K22, ricordiamo, è disponibile in edizione old-gen anche su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.