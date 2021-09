NBA 2K22: guida completa ai controlli in attacco e in difesa

La nuova iterazione di NBA 2K sviluppato da 2K Sports è pronta per il debutto sul mercato: fissato il prossimo 10 settembre 2021.NBA 2K22 promette di toccare su PS5 e Xbox Series X/S vette di realismo mai sfiorate prima, non dimenticando comunque di soddisfare gli utenti PS4, Xbox One e PC con novità anche per le versioni old-gen.

Prima di cominciare, però, sia per i neofiti che per i veterani della serie potrebbe essere una buona idea fare un ripasso dei controlli del gioco. Ecco quindi come sono disposti i comandi su PC, PalyStation e Xbox:

Controlli PlayStation 4 e PlayStation 5

Muovi il giocatore - muovi la levetta sinistra

Passaggio semplice - premi X (con la palla)

Passaggio con rimbalzo - premi Cerchio (con la palla)

Passaggio in pallonetto - premi Triangolo (con la palla)

Chiama Play - premi L1

Post Up - premi L2

Chiama Timeout - premi il tasto centrale del Touchpad

Corsa - tieni premuto R2

Tiro - premi Quadrato/muovi la levetta destra nella direzione del canestro

Chiama Passaggio - premi X (senza palla)

Chiama Alley-oop - premi Triangolo (senza palla)

Fast Screen - premi Cerchio (senza palla)

Fase offensiva

Fase difensiva

Muovi il giocatore - muovi la levetta sinistra

Alza le braccia - muovi la levetta destra verso l’alto

Cambia giocatore - premi X

Charge Position - premi Cerchio

Block and Rebound - premi Triangolo

Ruba palla - premi Quadrato

Chiama raddoppio - premi L1

Fallo intenzionale - premi il tasto centrale del Touchpad

Corsa - tieni premuto R2

Swap Icons - premi R1

Controlli Xbox One e Xbox Series X|S

Muovi il giocatore - muovi la levetta sinistra

Passaggio semplice - premi A (con la palla)

Passaggio con rimbalzo - premi B (con la palla)

Passaggio in pallonetto - premi Y (con la palla)

Chiama Play - premi LB

Post Up - premi LT

Chiama Timeout - premi il tasto Back

Corsa - tieni premuto RT

Tiro - premi X/muovi la levetta destra nella direzione del canestro

Chiama Passaggio- premi A (senza palla)

Chiama Alley-oop - premi Y (senza palla)

Fast Screen - premi B (senza palla)

Fase offensiva

Fase difensiva

Muovi il giocatore - muovi la levetta sinistra

Alza le braccia - muovi la levetta destra verso l’alto

Cambia giocatore - premi A

Charge Position - premi B

Block and Rebound - premi Y

Ruba palla - premi X

Chiama raddoppio - premi LB

Fallo intenzionale - premi il tasto Back

Corsa - tieni premuto RT

Swap Icons - premi RB

Controlli PC

Muovi il giocatore - premi W, A, S, D

Passaggio semplice - premi Barra Spaziatrice (con la palla)

Passaggio con rimbalzo - premi Num 1 (con la palla)

Passaggio in pallonetto - premi Num 3 (con la palla)

Chiama Play - premi TAB

Post Up - premi Shift Sinistro

Chiama Timeout - premi il tasto Enter

Corsa - tieni premuto Enter

Tiro - premi Num 5

Chiama Passaggio - premi Barra Spaziatrice (senza palla)

Fast Screen - premi Num 1 (senza palla)

Fase offensiva

Fase difensiva

Muovi il giocatore - premi W, A, S, D

Alza le braccia - premi Barra Spaziatrice

Cambia giocatore - premi Num 8

Charge Position - premi Num 1

Block and Rebound - premi Num 3

Ruba palla - premi Num 5

Chiama raddoppio - premi TAB

Fallo intenzionale - premi Pagina Su

Corsa - tieni premuto Enter

Swap Icons - premi Num +

