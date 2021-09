NBA 2K22 guida: tutti i modi per accumulare VC gratis

NBA 2K22 è in dirittura d'arrivo su PC e console di vecchia e nuova generazione e, proprio come le precedenti iterazioni della serie, permette ai giocatori di accumulare anche in maniera gratuita i tanto preziosi VC.

La Virtual Currency è la principale risorsa di NBA 2K22 grazie alla quale i giocatori del titolo sportivo possono acquistare elementi cosmetici per la personalizzazione dei cestisti oltre a pacchetti contenenti gli sportivi e relativi potenziamenti. Insomma, si tratta di una valuta molto importante ed è bene sapere quali sono i modi per accumularla senza costi aggiuntivi.

MyCareer

Il principale metodo per accumulare Virtual Currency in NBA 2K22 è sicuramente completare i match nella modalità Carriera. In questo caso il quantitativo di VC che vengono assegnati al giocatore è strettamente collegato alla qualità della sua prestazione: in poche parole, più sono i punti che segnate nel corso del match e più saranno i gettoni guadagnati al termine della partita. Anche gli sponsor vi forniranno VC nella modalità MyCareer e vi permetteranno di aumentare il quantitativo di risorse che si possono mettere da parte giocando questa componente del titolo.

Scout

Le prestazioni del giocatore prima del drafting saranno analizzate dagli scout, i quali sono in cerca di nuovi talenti. Giocando bene in tutte le partite sarà possibile risaltare agli occhi di questi agenti, i quali vi permetteranno di accedere a contratti più ricchi e, di conseguenza, di guadagnare molti più VC.

Ruota della fortuna

Anche in NBA 2K22 è presente la ruota della fortuna, un sistema che permette ai giocatori di tentare la sorte ogni 24 ore e avere così la possibilità di ottenere un premio gratuito. Oltre ad una corposa serie di elementi cosmetici, la ruota include anche premi in VC ed è un ottimo modo per accumularli.

2KTV

Altra fonte di Virtual Currency è la 2KTV, dal momento che la visione dei contenuti e la partecipazione ai quiz che intercorrono tra una partita e l'altra permettono ai giocatori di sbloccare qualche VC extra.

Microtransazioni e preorder

Ovviamente esiste anche la possibilità di acquistare Virtual Currency tramite carta di credito nello store in game e, se avete prenotato il gioco, riceverete un quantitativo di VC che varia in base all'edizione preordinata (la Anniversary Edition permette ad esempio di ottenere 100.000 VC).

