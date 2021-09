NBA 2K22 MyTeam: guida agli Starter e come sbloccare Phil Jackson Smeraldo

NBA 2K22, nuovo capitolo della fortunata serie sportiva sviluppata da 2K Sports disponibile da venerdì 10 settembre 2021, giunge all’appuntamento annuale con una serie di importanti novità in termini di gameplay e modalità di gioco, compresa la componente multigiocatore MyTeam.

In questa modalità i giocatori dovranno utilizzare la valuta di gioco VC: NBA 2K22 offre vari modi per guadagnare VC gratis, da utilizzare per sfidare altri giocatori sul parquet delle partite multigiocatore online, suddivise a loro volta in una serie di competizioni differenti.

A differenza di quanto visto nei predecessori, la nuova modalità MyTeam si presenta ai giocatori in maniera diversa: i vecchi Starter Pack, che fornivano agli utenti una serie di carte da usare per comporre la propria squadra, sono stati infatti sostituiti dagli Option Packs, attraverso i quali si potrà selezionare uno tra i cinque giocatori disponibili sin dall'inizio. Non appena avrete effettuato per la prima volta l’accesso alla modalità MyTeam, infatti, vi verrà chiesto di scegliere uno dei seguenti giocatori Starter:

Jayson Tatum

Trae Young

Donovan Mitchell

Nikola Jovic

Zion Williamson

Ciascuno di loro parte da un overall di 80 punti con qualità di livello Smeraldo, da evolvere con il passare del tempo fino a trasformarli in carte estremamente forti. Dopo aver evoluto il nostro primo cestista, il gioco vi darà la possibilità di sceglierne uno degli altri atleti disponibili. A questo punto potrete ripetere da capo il ciclo finché non avrete selezionato ed evoluto tutti gli Starter disponibili all’interno dell’Option Pack. In questo modo potrete disporre di una squadra completa di cinque giocatori molto forti in tempi relativamente brevi, e soprattutto senza dover spendere nulla in termini di valuta virtuale o reale.

Dopo aver sviluppato fino al massimo livello tutti gli Starter avrete la possibilità di sbloccare automaticamente una gradita ricompensa: la carta relativa allo storico allenatore Phil Jackson, anch’essa disponibile di tipo Smeraldo esattamente come il roster di atleti presente di default all'interno del gioco.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un video dedicato alla City di NBA 2K22, il nuovo hub multigiocatore online che sarà disponibile sulle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X del titolo 2K Sports.