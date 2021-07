NBA 2K22, doccia fredda da 2K Sports: su PC sarà solo old-gen

È un momento di grande gioia per gli appassionati di basket e videogiochi dato che 2K Sports ha svelato ufficialmente NBA 2K22: il nuovo episodio della celebre serie sportiva arriverà il prossimo 10 settembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.

Il lieto annuncio è però accompagnato anche da un paio di conferme negative sul nuovo titolo. Una di queste riguarda in particolare gli utenti PC: gli sviluppatori rivelano infatti che NBA 2K22 arriverà in versione old-gen, non godendo quindi di tutte le migliorie tecniche che andranno ad interessare le versioni PS5 e Xbox Series X/S. 2K Sports spiega che una versione next-gen su PC "è qualcosa che il team adorerebbe fare e continueremo ad esplorare nuove possibilità per il franchise in futuro. Per adesso il focus era assicurare che NBA 2K22 venisse ottimizzato per le nuove console, garantendo al tempo stesso un'esperienza fresca e innovativa per i giocatori su altre piattaforme".

Una notizia che inevitabilmente farà storcere il naso a diversi appassionati di mouse e tastiera, che già hanno dovuto accettare il fatto che FIFA 22 su PC non avrà Hypermotion e funzioni next-gen. E non è ancora finita: 2K Sports conferma inoltre che NBA 2K22 non supporterà il cross-play tra diverse piattaforme, ma garantendo comunque la possibilità di condividere i progressi in MyTeam tra generazioni di console appartenenti alla stessa famiglia (ad esempio, passare i progressi da PS4 a PS5).

Che cosa ne pensate di queste scelte di 2K Sports?