NBA 2K22: prenotalo da Gamelife e ottieni bonus esclusivi, tra cui una carta di Tim Duncan

NBA 2K22 arriva il 10 settembre, prenotando il gioco da Gamelife vi assicurerete una serie di contenuti digitali extra esclusivi (tra cui una carta Tim Duncan per MyTeam) oltre ai consueti bonus preorder messi a disposizione dal publisher.

Sul sito di Gamelife e in negozio potete prenotare NBA 2K22 a prezzo scontato, le versioni per PS5 e Xbox Series X costano 69 euro invece di 76 euro mentre le versioni PS4 e Xbox One hanno un prezzo di 64 euro invece di 71 infine, infine la versione Switch è disponibile a 55 euro invece di 61 euro.



Ma quali bonus è possibile ottenere prenotando il gioco? 5000 VC + 5000 Punti MyTeam, dieci pacchetti promo settimanali MyTeam (uno alla settimana per dieci settimane), un potenziamento per ogni tipo di abilità La Mia Carriera, un potenziamento per ogni tipo di potenziamento Gatorade, la maglia di Luka Doncic per Il Mio Giocatore e la carta Free Agent per MyTeam di Luca Doncic con valutazione 95.



In esclusiva da Gamelife avrete in aggiunta anche 2.000 VC, una carta Free Agent per MyTeam di Tim Duncan con valutazione 95 e un pacchetto promozionale bonus da usare in modalità MyTeam. L'offerta è valida fino al giorno prima dell'uscita del gioco.