NBA 2K22, presentate le Stagioni: saranno le più ricche di sempre

2K Sports ha annunciato le modifiche che verranno apportate al sistema delle Stagioni in NBA 2K22, che permetterà ai giocatori di salire di livello e sbloccare delle ricompense senza costi aggiuntivi.

Gli sviluppatori promettono le Stagioni più ricche di sempre, destinate ad abbracciare le modalità La Mia Carriera, MyTeam e The W Online, oltre alla Città (PS5 e Xbox Series X|S) e al Quartiere (PS4, Xbox One), dove saranno presenti diverse attività in grado di elargire punti esperienza per livellare. Le Stagioni, quindi, non saranno più un'esclusiva di MyTeam.

2K Sports ha previsto un premio finale per ogni Stagione: al termine della prima, ad esempio, i giocatori potranno scatenarsi sui go-kart per esplorare la Città e il Quartiere. I go-kart saranno disponibili al livello 40 (il massimo), ma al livello 30 verranno regalati anche i Rollerblade. Sbloccando il premio finale in quattro Stagioni differenti garantirà lo status di Leggenda. Un'altra novità delle Stagioni è il First Fridays. Ogni venerdì verranno aggiunti alla colonna sonora nuovi brani per tutta la durata della Stagione. Grazie alla collaborazione con alcune delle più importanti etichette musicali del mondo, artisti indipendenti e musicisti di fama mondiale si uniranno a Travis Scott, Doja Cat, Megan Thee Stallion, Young Thug e altri nella colonna sonora del gioco.

In MyTeam, i giocatori potranno ottenere PE con Agende nuove e già viste, oltre alle tantissime nuove ricompense dei Gruppi Agenda per Stagione e Carriera. Ogni Stagione di MyTEAM offrirà nuove sfide ed eventi, tra cui una nuovissima modalità dal ritmo serrato in arrivo per le festività. Tra le ricompense della Stagione 1 c'è e Carmelo "King of New York" Anthony Diamante rosa.

NBA 2K22, ricordiamo, sarà disponibile dal 10 settembre 2021 in versione next-gen su PlayStation 5 e Xbox Series X|S e in edizione old-gen su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Avete già scoperto come cambiano Attacco e Difesa in NBA 2K22?