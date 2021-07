NBA 2K22 svelato ufficialmente: data d'uscita e trailer sugli atleti in copertina

Dopo i leak di NBA 2K22 dei giorni scorsi, le alte sfere di 2K Sports sciolgono ogni riserva e annunciano ufficialmente il loro prossimo, attesissimo simulatore di basket confezionando per l'occasione un reveal trailer che presenta gli atleti in copertina e fissa la data di lancio del gioco crossgen.

Realizzate con la collaborazione dell'artista Charly Palmer, apprezzato in tutto il mondo per le sue opere a supporto dei diritti e del retaggio culturale degli afroamericani, le quattro copertine speciali di NBA 2K22 avranno per protagonisti Luka Doncic, Candace Parker, Dirk Nowitzki, Kareem Abdul-Jabbar e Kevin Durant.

In maniera del tutto analoga a quanto avvenuto lo scorso anno, anche nel caso di NBA 2K22 sarò necessario acquistare il Cross-Gen Bundle per poter sbloccare le migliorie e le ottimizzazioni della versione nextgen per PS5 e Xbox Series X/S.

Quanto agli interventi compiuti da 2K Sports per elevare l'esperienza ludica del simulatore di basket, gli sviluppatori di NBA 2K22 rimandano a un secondo momento l'approfondimento sulle novità di gameplay limitandosi a sottolineare come il gioco "offrirà la migliore rappresentazione visiva dei giocatori, un'intelligenza artificiale estremamente evoluta, la possibilità di accedere a squadre storiche e un'ampia varietà di esperienze di basket da vivere sotto il canestro".

Senza indugiare oltre, vi lasciamo alle immagini delle cover e ai filmati di presentazione proposti da 2K per informarci che la commercializzazione di NBA 2K22 è prevista per il 10 settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.