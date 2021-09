NBA 2K22: il nuovo video mostra la City, l'hub multiplayer per PS5 e Xbox Series X

Dopo averci mostrato il gameplay trailer di NBA 2K22, i rappresentanti di 2K ci portano all'ombra dei grattacieli che svettano nella City, lo scenario da esplorare in multiplayer nelle versioni nextgen del simulatore di basket per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

In questa sua ultima iterazione, l'hub multiplayer di NBA 2K22 prosegue l'impegno di Visual Concept nel riformulare le dinamiche del "vecchio" Quartiere per dare modo agli appassionati di immergersi in una dimensione online ancora più ampia, stratificata e ricca di attività da svolgere.

La City di NBA 2K22 proporrà quindi dei Distretti inediti di una metropoli moderna e in perenne mutamento, con aree ricche di fascino e dal carattere unico che sarà aderente agli stili delle diverse Affiliazioni rivali.

L'esplorazione della City, però, non sarà fine a se stessa: una volta scelto il gruppo a cui affiliarsi, il nostro alter-ego potrà disputare delle sfide con gli altri giocatori e partecipare alle gare più disparate, con regole che varieranno in funzione del "Garage Hoops" scelto dai frequentatori dell'hub.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che NBA 2K22 sarà disponibile dal 10 settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione nextgen su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.Se volete saperne di più sulle innovazioni di gameplay, qui trovate un approfondimento sui cambiamenti di Attacco e Difesa in NBA 2K22.