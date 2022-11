NBA 2K23, arriva in Italia il primo torneo Raise The Game di Foot Locker

Foot Locker annuncia l’arrivo in Italia del primo torneo NBA2k23 - Raise The Game. Raise The Game è il programma di Foot Locker che, dal 2020, celebra le persone, i luoghi e le istituzioni di tutta Europa impegnati a promuovere la cultura del basket.

Un percorso mirato a migliorare l’infrastruttura del basket in diverse metropoli europee, tra cui Parigi, Londra, Barcellona e Milano, creato in collaborazione con l’NBA, che ha visto l’attivazione di vari campi da basket - tra cui il campetto milanese di Viale Lazio – e il coinvolgimento di una serie di talenti locali, tra cui visual artist, squadre del settore giovanile, giocatori e organizzazioni locali, per comprendere le esigenze di ogni community e fornire l’assistenza necessaria a migliorare l’attività agonistica nei prossimi anni.

Da offline a online: quest’anno infatti il torneo Raise The Game mostra un approccio totalmente inedito, che si focalizza sulla simulazione sportiva on line, dove artisti, giocatori e realtà locali collegati comodamente dalla propria abitazione si sfideranno nel celebre videogioco NBA2K23.

La battle avrà luogo nel mese di dicembre, da lunedì 5 a domenica 18, e durante la giornata conclusiva dell’evento verranno proclamati i tre vincitori, ciascuno dei quali riceverà in premio uno voucher di un valore massimo di 500€ da spendere negli store Foot Locker. Una live night su Twitch ripercorrà inoltre i momenti salienti del torneo, sottolineando le azioni più degne di nota.

La sfida è aperta a tutti, previa iscrizione tramite la sezione dedicata sul sito www.raisethegame.it, e sarà l’occasione per scoprire la nuova edizione 2K23 del videogioco e confrontarsi con gamer e appassionati di basket da tutta Italia.

Foot Locker ha inoltre organizzato, per promuovere il progetto, dei meet&greet in store con gli ambassador del torneo - vere e proprie personalità di spicco del mondo del gaming: Merrino, Nezak e Dario Moccia:

Milano, 12 novembre , 18.00 - 20.00 @Foot Locker Corso Buenos Aires 17 con Merrino e Nezak

, 18.00 - 20.00 @Foot Locker Corso Buenos Aires 17 con Merrino e Nezak Marcianise, 19 novembre , 18.00 - 20.00 @Foot Locker CC Campania, Località Aurno 29, con Merrino

, 18.00 - 20.00 @Foot Locker CC Campania, Località Aurno 29, con Merrino Roma, 20 novembre, 18.00 - 20.00 @Foot Locker Via del Corso 745 con Dario Moccia

