NBA 2K23: il basket si fa nextgen nel focus sull'evoluzione del gameplay

Con ancora negli occhi le suggestive scene del First Look Trailer di NBA 2K23, i ragazzi di Visual Concept ci invitano a calcare nuovamente il parquet virtuale del loro prossimo simulatore di basket per svelarci le tante novità che andranno a caratterizzarne il gameplay su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La software house californiana elenca così le tante migliorie e ottimizzazioni che sperimenteremo nella prossima iterazione del videogioco di basket su licenza ufficiale NBA. I temi trattati da Visual Concepts spaziano dall'aggiunta degli Attributi di Tiro alla riformulazione delle combo e dei gesti da compiere con il sistema Pro Stick, fino a toccare le mosse abilità basate sui potenziamenti dell'adrenalina e l'introduzione di un nuovissimo sistema di Badge, strutturato su più livello per dare modo agli appassionati di sbloccare costantemente nuovi attributi.

Nel novero degli interventi compiuti da Visual Concepts rientrano anche gli sforzi profusi nella riprogettazione dei Takeover a Squadre e delle strategie difensive, in quest'ultimo caso attraverso degli aggiornamenti ad ampio spettro che renderanno più realistici i blocchi e i movimenti compiuti da ciascun atleta per bloccare l'avanzata degli schiacciatori avversari.

L'evoluzione del gameplay passerà anche per il miglioramento dell'intelligenza artificiale nell'esecuzione di pick and roll, nella gestione della palla, nei movimenti di reparto da compiere nelle diverse fasi della partita e, non ultimo, nel comportamento assunto dopo aver recepito le direttive dell'allenatore.

Il lancio di NBA 2K23 è previsto per il 9 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.