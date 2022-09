NBA 2K23: come riscattare i Codici Spogliatoio

Come già visto nei precedenti giochi della serie, anche NBA 2K23 consente di ricevere ricompense di varia natura semplicemente riscattando i Codici Spogliatoio, forniti dagli stessi sviluppatori con frequenza regolare. Ecco i passaggi da seguire per avere accesso ai contenuti aggiuntivi forniti tramite combinazioni di lettere.

Attraverso il menù principale, andare alla voce MyTeam o La Mia Carriera

Selezionare "Community Hub" in My Team, oppure il menù "Opzioni/Esci" in La Mia Carriera mentre si è in Quartiere o in Città

Cliccare su "Codici Spogliatoio"

Inserire il codice da riscattare, trattini compresi

Seguiti questi passaggi, si riceveranno le ricompense dei Codici Spogliatoio

2K specifica inoltre che esistono tre diverse tipologie di Codici Spogliatoio:

Illimitati

Limitati a tempo - Da riscattare entro una determinata scadenza

Limitati per volume - Possono essere scaricati solo da un certo numero di giocatori

Gli autori hanno già messo a disposizione alcuni codici a tempo limitato validi fino alle 23:59 del 12 settembre 2022. Provvederemo prossimamente a segnalare ulteriori codici non appena verranno annunciati:

2KDAY-IN-MYTEAM-NBA2K23 : sblocca il 2K Day Option Pack

: sblocca il 2K Day Option Pack CONGRATS-HOF-MANU : sblocca lo Spurs Trophy Case Pack

: sblocca lo Spurs Trophy Case Pack CONGRATS-HOF-HARDAWAY: sblocca l'Heat Trophy Case Pack

La maggior parte dei codici, specifica 2K, prevede l'assegnazione di elementi casuali, pertanto non sempre potrebbero garantire ricompense specifiche. Scopriamo inoltre se NBA 2K23 è disponibile su Xbox Game Pass o PlayStation Plus oppure no. Avete saputo inoltre che NBA 2K23 è stato vittima di review bombing su Steam?