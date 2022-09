NBA 2K23 esce il 9 settembre 2022 su PC e tutte le console, ma c'è chi si chiede se il gioco sia disponibile solo nei negozi (fisici e digitali) o anche nei servizi in abbonamento come PlayStation Plus e Xbox Game Pass. Facciamo chiarezza.

NBA 2K23 è disponibile su Xbox Game Pass o PlayStation Plus al lancio? La risposta a questa domanda è negativa, il gioco di basket targato 2K Games non è presente in nessun servizio in abbonamento al day one e dunque dovrete necessariamente acquistare il gioco in formato fisico o digitale se volete provare l'esperienza di NBA 2K23 al lancio.



Take-Two (compagnia che possiede 2K Games, publisher di NBA 2K23) non sembra credere molto nei servizi in abbonamento per i giochi più grandi e popolari pur non demonizzando in alcun modo queste piattaforme che stanno riscuotendo un successo sempre maggiore nel corso degli ultimi anni.



In futuro NBA 2K23 potrebbe certamente arrivare su Xbox Game Pass seguendo l'esempio di NBA 2K22, in regalo su Epic Games Store nei mesi che hanno segnato la fine della regular season. Succederà lo stesso per NBA 2K23? Al momento è impossibile dirlo ma certamente una simile strategia non è impossibile da replicare, allo stato attuale però c'è solo un modo per giocare con NBA 2K23 ed è quello di acquistare il gioco completo.