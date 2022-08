NBA 2K23 gameplay: tutte le novità di MyTeam nel focus degli sviluppatori

Dopo aver illustrato in video l'evoluzione del gameplay di NBA 2K23, Visual Concept illustra le tante innovazioni apportate alla modalità MyTeam del kolossal sportivo in arrivo su PC, PlayStation e Xbox.

L'ampia panoramica offertaci sulle nuove funzionalità e sugli aggiornamenti in arrivo con la modalità MyTeam di NBA 2K23 parte dalla conferma dell'introduzione delle nuove Carte e del Triple Threat Online, per poi abbracciare le sfide cooperative, l'eliminazione dei Contratti e l'accesso a una serie del tutto inedita di Ricompense.

Come spiega Erick Boenisch, VP dello sviluppo NBA di 2K e Visual Concept, per quest'anno il suo team ha voluto apportate tutte queste modifiche per venire incontro alle richieste della community. In quest'ottica rientra quindi l'abbandono dei contratti e l'aggiunta delle attività cooperative che daranno modo agli appassionati di fare squadra con gli amici e testare le loro abilità di gioco in sfide online 3vs3.

Per un ulteriore approfondimento sul tema, vi invitiamo ad ammirare il nuovo video confezionato da Visual Concept in previsione del sempre più imminente lancio di NBA 2K23, atteso per il 9 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.