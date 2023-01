NBA 2K23, Italia eliminata da eFiba Season 1: gironi fatali per Etalbasket

Il primo torneo ufficiale eFiba Season 1 su NBA 2K23 è ufficialmente iniziato, lanciando una nuova serie di competizioni tra le principali compagini della pallacanestro virtuale. Naturalmente non è mancata l’Italia che, però, non è riuscita a superare la fase di qualificazione.

Dopo un primo posto e un terzo posto ai precedenti appuntamenti Open, l’Etalbasket non ha sconfitto tutti gli avversari nel suo girone della eFiba Season 1. I giocatori italiani (Riccardo Bernardi, Marco Clemente, Andrea Falasca, Ilyass Kamal, Oleksandrovich Artem Kulyk e Gabriele Pezzoni) hanno trovato sfidanti agguerriti dall’altra parte dello schermo, chiudendo la fase di qualificazione al quarto posto.

L’avvio non è stato affatto negativo, dato il successo contro l’Ucraina all’esordio per 104 a 39; ciononostante, il seguito ha determinato la fine del percorso dell’Etalbasket in questa competizione. Prima sono arrivate le sconfitte contro Francia (72-38) e Lettonia (62-54), poi la vittoria contro la Gran Bretagna per 57-50 che ha dato un barlume di speranza e, infine, la sconfitta per 65-56 contro la Turchia.

Questi risultati hanno portato i nostri rappresentanti a quota quattro punti, dietro Turchia, Francia e Lettonia; a chiudere il girone sono Gran Bretagna con due punti e Ucraina a zero.

Ma in Italia non c’è solo il basket: la scena calcistica virtuale si sta ampliando sempre di più grazie alla LND eCup 2023 pronta a partire, non altro che una Coppa Interleghe 11vs11 che coinvolgerà tutte le squadre esport dal Futsal alla Serie A.