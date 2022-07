NBA 2K23 per PC si baserà sulle versioni old-gen, ancora una volta

All'epoca dell'uscita di NBA 2K22 fece molto discutere la decisione di 2K Games di basare la versione PC sulle edizioni old-gen PlayStation 4 e Xbox One, senza invece realizzare un prodotto di nuova generazione come su PS5 e Xbox Series X/S. A quanto pare la storia si ripeterà anche con NBA 2K23.

2K ha infatti confermato che il prossimo episodio della celebre serie sportiva incentrata sul basket americano sarà ancora una volta pubblicato in versione old-gen su PC, senza dunque godere di tutte le migliorie tecniche che sarà possibile invece trovare sulle più recenti piattaforme di Sony e Microsoft. "Questo è un aspetto che il team ha preso molto a cuore e continuerà ad investigare su come muoversi per il futuro del franchise. Ma per ora il nostro obiettivo è assicurarci che NBA 2K23 sia ottimizzato per le nuove console PS5 e Xbox Series X/S, assicurandoci comunque che l'esperienza di gioco rimanga fresca ed innovativa per i giocatori sulle altre piattaforme", ha spiegato la compagnia.

Una motivazione che inevitabilmente genererà un certo malcontento tra i giocatori PC, alla luce del fatto che una giustificazione simile (dare massima priorità a PS5 e Xbox Series X/S) venne fornita anche per NBA 2K22. Da allora, però, la situazione non sembra essere affatto migliorata e, ancora una volta questa specifica piattaforma non va incontro al tanto atteso salto di qualità. Che NBA 2K24 possa finalmente essere la volta buona?

Ricordiamo intanto che il leggendario Michael Jordan sarà l'uomo copertina di NBA 2K23. In attesa di maggiori novità sul prossimo capitolo potete intanto rileggere la nostra recensione di NBA 2K22 e provare ad immaginare come sarà il prossimo esponente del brand.