NBA 2K23 scende in campo: il First Look trailer ci offre un assaggio della grafica

NBA 2K23 si sta avvicinando a grandi passi verso l'esordio sul mercato, fissato per il 9 settembre 2022 su PC e console PlayStation e Xbox. 2K Sports si prepara dunque a rivelare sempre più dettagli sul nuovo esponente della serie e stuzzicando i fan con il First Look trailer appena pubblicato sui propri canali social

Il filmato ci permette di vedere il gioco in movimento, offrendo ai giocatori uno sguardo al comparto grafico e, in particolare, alla consueta enorme cura con cui sono stati riprodotti i vari atleti NBA presenti. 2K non mostra vere e proprie sequenze di gameplay in quest'occasione, ma già da ora si può facilmente intuire come gli sviluppatori intendano puntare al massimo realismo possibile per dare vita ad una simulazione ancora più fedele alla realtà.

Ma non è ancora finita: la descrizione del video caricato su Youtube sottolinea in modo chiaro che "maggiori dettagli sul gameplay arriveranno la prossima settimana", per quello che si prospetta dunque un reveal molto più sostanzioso e che dovrebbe illustrare meccaniche di gioco e modalità che caratterizzeranno il nuovo capitolo di NBA 2K.

Nell'attesa ricordiamo che il leggendario Michael Jordan sarà sulla copertina delle edizioni speciali di NBA 2K23, nello specifico sulla Michael Jordan Edition e sulla Championship Edition. L'opera tuttavia ha già suscitato alcuni malumori: anche stavolta, infatti, NBA 2K23 su PC si baserà sulle versioni old-gen, senza dunque offrire tutti i miglioramenti ludici e tecnici previsti su PS5 e Xbox Series X/S.