NBA 2K24: 50 anni di Hip-Hop con Jay-Z, Travis Scott e J. Cole nella Colonna Sonora

Al chiarimento sulle Valutazioni e sui Rating di NBA 2K24 segue l'approfondimento di Visual Concepts e 2K Sports sulla Colonna Sonora Ufficiale del prossimo, attesissimo simulatore di basket.

La software house californiana, d'altronde, ci ricorda che la serie di NBA 2K, giunta al suo venticinquesimo compleanno, è da sempre un'esperienza che fonde la cultura del basket e dell'hip-hop, un'esperienza imprescindibile per gli amanti dello sport e di questo genere musicale. 2K ha perciò stretto una collaborazione con numerosi artisti vincitori di premi Grammy, tra cui Jay-Z, Travis Scott e J. Cole, per dare forma a una soundtrack che sappia unire alla perfezione il passato, il presente e il futuro dell'hip-hop. Eccovene un piccolo assaggio:

"Just Wanna Rock" - Lil Uzi Vert

"Walk" - Kodak Black

"In Ha Mood" - Ice Spice

"Kobe Bryant" - Lil Wayne

"Bad Habit" - Steve Lacy

"hooligan" - Baby Keem

"90 Proof" - Smino & J. Cole

"Breakfast In Monaco" - Larry June & The Alchemist

"Black" - YoungBoy Never Broke Again

La tracklist di NBA 2K24 proporra tanti altri brani e andrà arricchendosi col tempo grazie alle novità che verranno introdotte dal percorso stagionale promesso da Visual Concepts. Nel corso della Stagione 1, Def Jam Recordings ci farà ascoltare "This DJ (feat. O.G.L.B.)" di Warren G, "Hustlin'' di Rick Ross e brani attuali come "GOATED. (feat. Denzel Curry)" di Armani White, "2 Certified" di Hit-Boy & Avelino, per poi coinvolgere il pubblico nelle nuove nuove sonorità offerte da "My Time" di Haiti Babiin, "FOLD" di SwaVay, "Dolla" di Navy Blue, "Crazy" di Connie Diiamond e "Stand Out" di Jex Nwalor.

NBA 2K24 sarà disponibile dall'8 settembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in una versione con grafica e gameplay ottimizzati e 'potenziati' per le console Sony e Microsoft di questa generazione. Già che ci siamo, vi invitiamo a leggere questa nostra anteprima di NBA 2K24 e la tecnologia che cambia il gameplay.