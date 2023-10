NBA 2K24 Arcade Edition va a canestro su Apple Arcade con Allen Iverson

Dopo essersi cimentati nelle sfide di 007 Cypher su Apple Arcade, gli iscritti al servizio in abbonamento del colosso di Cupertino si apprestano a calcare il parquet digitale della nuova esperienza di basket targata 2K, NBA 2K24 Arcade Edition.

La nuova iterazione del basket nordamericano darà modo a tutti gli abbonati ad Apple Arcade di accedere a numerose modalità e funzionalità, con uno speciale tributo per il venticinquesimo anniversario del franchise di NBA 2K: la copertina della Arcade Edition di NBA 2K24 sarà infatti dedicata ad Allen Iverson.

Il Naismith Memorial Basketball Hall of Famer fa da sfondo alla modalità The Greatest e a un ricco pacchetto di contenuti che parte dal percorso offerto da "La Mia Carriera" per poi abbracciare le dinamiche gestionali de "L'Associazione", dove poter diventare dei General Manager e allenatori della propria franchigia NBA preferita.

I giocatori possono poi divertirsi nelle modalità libere che danno accesso alle sfide contro rivali di tutta l'NBA in partite 5vs5. I tifosi possono poi scegliere i propri giocatori preferiti e dedicarsi alle sfide di street basket 1v1, 3v3 o 5v5 su campetti di asfalto.

NBA 2K24 Arcade Edition sarà disponibile dal 24 ottobre e potrà essere giocato su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, come pure su Apple Arcade con l'abbonamento mensile al servizio.