NBA 2K24: è arrivata l'Era di LeBron per rivivere i momenti magici di King James

Dopo aver svelato le principali novità del gameplay di NBA 2K24, Erick Boenisch (vicepresidente dello sviluppo NBA di 2K e Visual Concepts) e Felicia Steenhouse (senior producer) ci hanno mostrato alcune modalità di gioco durante un evento esclusivo.

La prima sorpresa riguarda "MyNBA Lite", una versione più accessibile e semplificata della classica "Franchigia" che garantisce ai casual gamer la possibilità di lottare sin da subito per il titolo NBA, imbastendo trade e contratti senza dover rispettare i paletti del contratto collettivo o affrontare una luxury tax. Una modalità pensata per avvicinare le nuove generazioni e i meno avvezzi a salary cap, CBA e, in generale, alle simulazioni manageriali. Il pezzo forte della presentazione riguardava la sezione MyNBA, in particolare quella dedicata alle Ere. Lo scorso anno Visual Concepts ci aveva deliziato con questa meravigliosa aggiunta e ci aspettavamo qualcosa di nuovo per NBA 2K24: Boenisch non ha deluso le attese annunciando la "LeBron Era".

Si parte da South Beach e dai Big Three di Miami (i famosi “Heatles” con Dwyane Wade e Chris Bosh) per provare a riscrivere la storia superando nelle Finals i Mavs del mitico “Wunder” Dirk Nowitzki e affrontando una delle migliori classi del draft NBA degli ultimi anni, quella del 2011 composta da future stelle come Kawhi Leonard, Jimmy Butler, Klay Thompson e Kyrie Irving. Visual Concept non ha perso tempo e ha dato una bella risistemata anche alle Ere dello scorso anno (Magic vs. Bird, Jordan, Kobe e Moderna): in NBA 2K24 i giocatori invecchieranno col passare degli anni ed è stata migliorata la ricostruzione storica delle arene e di tutto il contorno. VC, poi, si è focalizzata sui media dell'epoca: per esempio, nell'Era dedicata a Magic e Larry si avranno statistiche e commenti delle partite proposti tramite giornali cartacei; in quella dedicata a Jordan e Kobe tramite siti web ispirati al design degli anni Novanta e così via.

Per chi ama gestire una lega online VC ha effettuato una piccola rivoluzione: MyNBA online introduce otto ruoli ben definiti limitando di fatto il potere degli amministratori. Si potranno vestire i panni di commissioner, admin, time manager, gameplay tuner, attribute editor, designer e appearance editor. Grande attenzione, poi, è stata risposta nel basket femminile della WNBA. Quest'anno la ricca sezione “W” introduce nuove modalità di gioco, uno sviluppo della carriera più articolato (si può partire come stella dei college o come giocatrice emergente di livello internazionale), la possibilità di giocare 3v3, nuove ricompense e contenuti e altro ancora.

Nei prossimi giorni Visual Concepts svelerà tutte le novità dedicate al Black Mamba in maglia gialloviola: stay tuned!