NBA 2K24 avrà il crossplay, è ufficiale: 2K rivela la data d'uscita! - Aggiornata

Dopo il reveal delle cover delle edizioni speciali di NBA 2K24 dedicate alla memoria di Kobe Bryant, 2K Sports sembra pronta ad alzare del tutto il sipario sulla nuova iterazione del celebre brand sportivo tra data d'uscita, versioni ed eventuali novità di gameplay. A tal proposito, i primi dettagli sono emersi in rete

AGGIORNAMENTO 7 LUGLIO, ORE 16.20 - Adesso è ufficiale: attraverso il primo trailer, 2K Sports conferma che NBA 2K24 avrà il crossplay sulle piattaforme di nuova generazione PS5 e Xbox Series X/S. Non solo, l'azienda conferma che il nuovo gioco sarà disponibile a partire dall'8 settembre 2023, accompagnato anche da una Anniversary Edition volta a celebrare i 25 anni della serie. Tra le prime modalità di gioco confermate, infine, ci sarà spazio per Mamba Moments, incentrata su Kobe Bryant Segue notizia originale.



Come segnalato su Reddit, un primo trailer di NBA 2K24 è già trapelato online: si tratta di una breve clip promozionale che annuncia la presenza del crossplay all'interno del nuovo episodio di NBA 2K. Per il momento non c'è ancora l'annuncio ufficiale da parte di 2K, tuttavia non è da escludere che il filmato possa essere pubblicato dagli stessi sviluppatori già a stretto giro, dando così una prima, ottima notizia a tutti gli appassionati del brand.

Si tratterebbe infatti di una novità di peso per il prossimo esponente della serie: NBA 2K23 non offriva nessun tipo di crossplay, nonostante si tratti di una feature da tempo richiesta dai fan. Ma con il crossplay che sta ormai diventando una consuetudine sempre più consolidata nel panorama videoludico attuale, effettivamente sarebbe un po' una sorpresa se 2K Sports decidesse di non implementarlo anche nell'edizione di quest'anno. Il trailer leakato sembra non lasciare spazio ad alcun tipo di dubbio, ma in ogni caso si attende la conferma definitiva non appena tutti i principali dettagli su NBA 2K24 verranno svelati dagli autori.