NBA 2K24 nel nome del Black Mamba: edizioni speciali in memoria di Kobe Bryant

2K Sports si prepara ad alzare il sipario su NBA 2K24, nuova iterazione della sua serie sportiva incentrata sul basket che quest'anno avrà come uomo immagine un'autentica leggenda: trattasi di Kobe Bryant, uno dei più grandi cestisti di tutti i tempi.

Come confermato dal primo materiale promozionale diffuso, Bryant sarà sulla cover delle edizioni speciali del gioco, Kobe Bryant Edition e Black Mamba Edition: 2K rende dunque omaggio al mai dimenticato campione, scomparsa tragicamente nel gennaio 2020 all'età di 41 in un incidente in elicottero, rendendolo la star principale del prossimo episodio della serie. Non è inoltre la prima volta che l'atleta compare sulla cover di un capitolo di NBA 2K, essendo già stato scelto per NBA 2K10, NBA 2K17 Legend Edition e NBA 2K21 Mamba Forever.

Per i fan del 18 volte All-Star e 5 volte campione del mondo NBA si tratta dunque di un tributo da accogliere a braccia aperte, in attesa di scoprire maggiori dettagli su NBA 2K24. Non si dovrà attendere troppo, in quanto 2K Sports prevede di diffondere più informazioni sul nuovo gioco nella giornata di venerdì 7 luglio, data in cui diverranno attivi anche i pre-order.

La nostra recensione di NBA 2K23 vi ricorda intanto le grandi qualità del precedente episodio: riuscirà NBA 2K24 a fare ancora meglio?