NBA 2K24: i Mamba Moments ripercorreranno la straordinaria carriera di Kobe Bryant

Dopo averci invitati a rivivere i momenti magici di LeBron James con NBA 2K24, Visual Concepts ci immerge nelle atmosfere di Mamba Moments, la modalità che ripercorrerà la straordinaria carriera di Kobe Bryant.

Attraverso i Mamba Moments, i giocatori del nuovo simulatore di basket targato 2K Sports avranno l'opportunità di rivivere le esperienze più iconiche della carriera di Kobe Bryant, tra cui il record NBA stabilito nel 2003 per il maggior numero di tiri da tre punti (12 in una sola partita!), la storica prestazione offerta i Sacramento Kings a soli 22 anni, i canestri in sequenza che gli hanno consentito di segnare 62 punti nei primi tre quarti contro i Dallas nel 2005 e la Gara 7 delle finali NBA 2010 contro Boston.

I Mamba Moments saranno perciò l'opportunità per ricordare le prestazioni più memorabili di Kobe Bryant attraverso sette finestre interattive (e rigorosamente giocabili) aperte sulla carriera di uno degli atleti più importanti e amati della storia del basket (e dello sport in generale).

NBA 2K24 sarà disponibile dall'8 settembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in una versione con grafica e gameplay apposiatamente ottimizzati e 'potenziati' per le console Sony e Microsoft di ultima generazione. Se volete saperne di più sui contenuti del prossimo simulatore di basket targato 2K Sports, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere questo approfondimento su NBA 2K24 e la ricerca della perfezione con la tecnologia che cambia il gameplay.