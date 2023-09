NBA 2K24 massacrato su PC: è il secondo peggior gioco esistente su Steam

NBA 2K24 è uscito da pochi giorni e nel frattempo stanno arrivando le prime recensioni, quelle della versione PC in particolare sembrano essere fortemente negative tanto che il gioco è diventato il secondo titolo con la valutazione peggiore di sempre su Steam.

Il primato spetta a Overwatch 2 con un voto complessivo di 0.99/10 mentre NBA 2K24 al momento ha un rating di 1.0/10, votazione che però potrebbe migliorare o peggiorare nelle prossime ore. Overwatch 2 ha oltre 150.000 recensioni mentre il gioco di basket 2K Games ha ad oggi circa 3.000 recensioni su Steam.

Ma perché i giocatori stanno bocciando NBA 2K24 senza appello? Le critiche sono tante, in particolare gli utenti PC lamentano porzioni di gioco eliminata dalla modalità La Mia Carriera, limitazioni al cross-play e "troppi cheater", in generale inoltre non ci sono migliorie di alcun tipo rispetto alla versione uscita lo scorso anno, si tratta dello stesso gioco con le rose aggiornate ma di fatto non siamo di fronte ad una produzione "next-gen".

Problemi che in verità si ripetono da diversi anni con i giochi della saga, con 2K Games concentrata in particolare sulle versioni per console PlayStation e Xbox, con l'edizione PC troppo spesso trascurata dal team di sviluppo.