NBA 2K24: tutte le novità della modalità MyTEAM e cosa cambia

Visual Concepts si è data un bel da fare non solo per migliorare i movimenti e le giocate di Jokic, Tatum, Doncic e soci in NBA 2K24 ma anche per offrire dei nuovi contenuti (vedi i Mamba Moments di NBA 2K24).

Com'era facile aspettarsi, VC ha concentrato gran parte dei suoi sforzi in quella macchina da soldi che risponde al nome di MyTEAM: è stata rivista la struttura della modalità ed è stato fatto un lavoro specifico per facilitare il guadagno dei punti MyTEAM (MTP). Come ha confermato Erick Boenisch, vicepresidente dello sviluppo NBA di Visual Concepts, in un evento esclusivo a cui abbiamo partecipato, il team ha cercato di andare incontro alle richieste (e lamentele) della sua appassionata community.

Nelle Stagione 1 e 2, per esempio, le carte più alte disponibili saranno solo quelle Diamante (con una valutazione complessiva 92-94) e in numero limitato: l'idea è quella di valorizzare le card con livelli di gemme inferiori. Infatti, chi acquisterà la versione Black Mamba di NBA 2K24 avrà come omaggio “solo” una carta Kobe Bryant in versione Zaffiro e un cofanetto pacchetti opzioni con 5 giocatori (1 card Ametista, 1 Rubino e 3 Zaffiro). Nella Stagione 1, inoltre, la carta Rubino di Giannis Antetokounmpo sarà disponibile tramite il Pro Pass o l'Hall of Fame Pass. Oltre a migliorare le percentuali di guadagno dei punti MT, il team ha aggiunto un'interessante modalità Salary Cap che sarà spalmata in tre turni (della durata di due settimane) per ogni stagione. Ogni turno proporrà una propria classifica, un monte stipendio da rispettare e premi diversi (chi li completerà tutti potrà ricevere anche una card di Victor Oladipo in versione Ametista).

Il giocatore dovrà tenere sott'occhio il salary cap durante le due settimane di gioco, mentre lo stipendio di un giocatore potrà aumentare o diminuire in base al suo utilizzo. Le partite in questa modalità saranno giocate in un nuovo formato, mai visto sperimentato in precedenza:Nel primo tempo, per esempio, bisognerà semplicemente cercare di fare più punti possibile; nel secondo raggiungere un certo numero di punti per vincere (come negli ultimi All Star Game). Con partite così brevi dovrebbe – usiamo il condizionale – essere più facile salire di livello e ottenere ricompense più prestigiose.

È stato rivisto anche il mercato dei giocatori con nuovo layout e nuove funzionalità: la Casa d'Aste è stata sostituita da un nuovo Player Market che dovrebbe facilitare non solo la ricerca delle carte più rare ma anche la compravendita e le quotazioni. È stata aggiunto anche un filtro specifico per la modalità Salary Cap, mentre è stata posta maggiore attenzioni sui cosiddetti “affari del giorno”, carte e pacchetti a prezzi contenuti.

Inoltre, se non si hanno i punti MyTEAM o VC necessari per l'acquisto di una carta sarà possibile colmare la differenza tramite l'acquisto di MTP.: i giocatori potranno guadagnarli durante le varie Stagioni sia giocando nella modalità La mia CARRIERA, sia nel MyTEAM. Un'altra gradita aggiunta è il cross-play che permetterà ai giocatori di PlayStation 5 e Xbox Series X/S di sfidarsi tra loro o fare squadra nella modalità co-op di Triple Threat Online. Novità anche per le carte allenatore che offrono potenziamenti ad hoc per determinate situazioni/momenti di gioco. Insomma, VC sembra fatto qualcosa di più del semplice compitino in MyTEAM: basterà per placare la sua arrabbiata community? Lo scopriremo tra qualche settimana...