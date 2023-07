NBA 2K24 per PC si basa sulle versioni old gen: assenti le feature PS5 e Xbox Series X

2K Sports ha annunciato ufficialmente NBA 2K24, il nuovo capitolo dell'annuala serie di simulazione di basket che omaggerà Kobe Bryant con le sue edizioni speciali. Dalle informazioni diffuse dal publisher, tuttavia, emerge una cattiva notizia per i giocatori intenzionati ad acquistare il gioco su PC.

Come fatto notare da TweakTown, sulla base delle informazioni disponibili sul sito Web ufficiale del gioco, NBA 2K24 su PC non includerà le nuove funzionalità che saranno disponibili esclusivamente nelle versioni PS5 e Xbox Series X|S. Tra queste troviamo la nuova tecnologia ProPLAY, l'aggiunta di The City nella modalità MyCareer e le opzioni dedicate al crossplay.

ProPLAY rende posibili nuove animazioni e movimenti che doneranno nuova autenticità e realismo all'esperienza su PS5 e Xbox Series X|S. Sulle console current gen, inoltre, i giocatori potranno esplorare liberamente The City, mentre le versioni per console PS4 e Xbox One e PC saranno limitate a un quartiere esplorabile più ristretto. I giocatori di PlayStation 5 e Xbox Series X|S potranno anche competere l'uno contro l'altro in dinamici match cooperativi, emozionanti tornei online o partite veloci.

Staremo a vedere se arriveranno chiarimenti da parte di 2K Sports e Visual Concepts in merito alla decisione di limitare la versione PC del gioco ed accostarla alle edizioni console old gen.