NBA 2K24, preparate i vostri PC: ecco svelati i requisiti di sistema del gioco

Siete pronti al ritorno sul campo da Basket tra pochi mesi? Il prossimo capitolo della saga sportiva di 2K è in dirittura d'arrivo e nel corso degli ultimi giorni si è parlato parecchio del titolo: 2K ha rivelato la data d'uscita di NBA 2K24 e la presenza del crossplay e l'attesa per il popolarissimo gioco è alle stelle.

Purtroppo gli utenti della versione PC non potranno dire la stessa cosa: NBA 2K24 per PC si basa sulle versioni old gen e, dunque, saranno assenti le diverse feature che contraddistinguono PS5 e Xbox Series X/S. In compenso, però, la pagina Steam del prodotto ha rivelato i requisiti minimi e consigliati di NBA 2K24. Siete pronti a segnare tanti punti tirando al canestro? Prima, però, riscaldate le vostre macchine da gioco.

Requisiti minimi versione PC NBA 2K24

Sistema operativo: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit;

Processore: Intel Core i3-2100 3.10 GHz/ AMD FX-4100 3.60 GHz ;

4 GB di RAM;

Scheda Video: NVIDIA GeForce GT 450 1GB/ ATI Radeon HD 7770 1 GB;

DirectX 11;

110 GB di spazio disponibile;

Scheda audio: Dirextx 9.0x.

Requisiti consigliati versione PC NBA 2K24

Sistema operativo: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit;

Processore: Intel Core™ i5-4430 3 GHz/ AMD FX-8370 3.4 GHz

4 GB di RAM;

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 770 2GB/ ATI Radeon R9 270 2GB;

DirectX 11;

110 GB di spazio disponibile;

Scheda audio: Dirextx 9.0x.

Tra le note aggiuntive di entrambi i requisiti di sistema viene inoltre consigliato l'utilizzo di un Gamepad per giocare al prossimo titolo sportivo di 2K. Inoltre, a piè di pagina è presente la dicitura "L'installazione iniziale richiede una connessione a Internet per l'autenticazione a Steam. Le installazioni software necessarie (incluse nel gioco) includono DirectX e Visual C++ Redistributable 2012".