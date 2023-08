NBA 2K24 Ratings: da Nikola Jokic a LeBron James, i valori Overall dei giocatori più forti

Dopo aver stilato il calendario degli annunci di NBA 2K24, 2K Sports svela i rating dei giocatori più forti dell'NBA che ritroveremo nel nuovo, attesissimo capitolo del simulatore di basket in arrivo su PC e console.

In attesa di scoprire le novità contenutistiche e di gameplay che interesseranno il prossimo progetto targato Visual Concepts, il valzer degli annunci riguardanti NBA 2K24 viene quindi aperto da 2K Sports con l'elenco dei primi dodici giocatori dell'NBA.

La straordinaria stagione vissuta da Nikola Jokic consente al centro dei Denver Nuggets di conquistare il primo posto nella classifica dei campioni più affermati dell'NBA con il mostruoso valore Overall di 98. Più staccato troviamo invece il quintetto composto da Antetokounmpo, LeBron James, Embiid, Durant e Curry, ciascuno con una valutazione complessiva di 96.

NBA 2K24 Ratings:

98 - Nikola Jokić - centro dei Denver Nuggets 96 - Giannis Antetokounmpo - attaccante dei Milwaukee Bucks 96 - LeBron James - attaccante dei Los Angeles Lakers 96 - Joel Embiid - centro dei Philadelphia 76ers 96 - Kevin Durant - attaccante dei Phoenix Suns 96 - Stephen Curry - guardia dei Golden State Warriors 95 - Luka Doncic - guardia dei Dallas Mavericks 95 - Jayson Tatum - attaccante dei Boston Celtics 95 - Jimmy Butler - attaccante dei Miami Heat 94 - Devin Booker - guardia dei Phoenix Suns 94 - Kawhi Leonard - attaccante dei Los Angeles Clippers 94 - Damian Lillard - guardia dei Portland Trailblazers

Cosa ne pensate dei valori Overall dei campioni di NBA 2K24? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il nuovo simulatore di basket targato 2K Sports è atteso al lancio per l'8 settembre su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e in edizione old gen su PC.