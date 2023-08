NBA 2K24: lo spettacolo del basket nel video Deep Dive sul gameplay

L'annuncio dei valori Overall dei campioni di NBA 2K24 fa da apripista agli approfondimenti promessi da 2K Sports per immergerci nelle atmosfere del prossimo simulatore di basket targato Visual Concepts: il primo video Deep Dive di NBA 2K24 descrive le migliorie e le innovazioni apportate al gameplay.

"Ogni anno, NBA 2K compie un passo avanti nel fornire un'esperienza di livello assoluto tramite la motion capture", esordisce il responsabile della dinamica di gioco di NBA 2K24 Mike Wang prima di sottolineare come "grazie a ProPLAY la serie può compiere un vero e proprio balzo da gigante, grazie a una tecnologia all'avanguardia che farà la storia nel mondo del gaming sportivo, traducendo in dinamiche di gioco gli autentici movimenti delle partite NBA. Da 20 anni, grazie alla motion capture abbiamo diretto i giocatori per ricreare digitalmente le loro mosse personali, ma adesso siamo in grado di replicare con il massimo realismo mosse come step back contesi, sottomano acrobatici e tante altre, semplicemente digitalizzando i filmati NBA".

Il filmato di approfondimento confezionato da Visual Concepts ci offre una veloce infarinatura sui tantissimi interventi compiuti dagli sviluppatori di NBA 2K24 per elevare l'esperienza di gioco e rendere ancora più immersivo e autentico il gameplay. Le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S di NBA 2K24 comprenderanno tutta una serie di migliorie e potenziamenti per tiri, motion capture, movimenti senza palla, dribbling, blocchi, passaggi, tiri liberi e rimbalzi, poiché tutto è stato ricostruito e catturato in scenari in tempo reale tramite la nuova iterazione della tecnologia ProPLAY.

Sarà proprio grazie al nuovo set di animazioni realistiche create tramite ProPLAY che i giocatori avranno l'opportunità di eseguire mosse ancora più fluide tra schiacciate, sottomano, movimenti in palleggio, tiri in sospensione e mosse personali (sia offensive che difensive). E questo, per tacere delle novità rappresentate dall'Attacco Intuitivo, dal Tempismo di Tiro, dagli sfondamenti e dalle giocate da eseguire nell'area piccola, anch'esse approfondite nel video gameplay che campeggia a inizio articolo.

Il nuovo simulatore di basket di 2K Sports è previsto in uscita per l'8 settembre su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e in edizione old gen su PC. Per tutti gli approfondimenti sul gameplay e sulle modalità disponibili al lancio, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su NBA 2K24 e la ricerca della perfezione.