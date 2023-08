NBA 2K24: Stagioni e ricompense del Season Pass nel focus di 2K

Lo spettacolo del basket di NBA 2K24 prosegue con l'approfondimento di Visual Concepts sui contenuti post-lancio previsti per tutti gli appassionati tramite il percorso stagionale e le ricompense (sia gratuite che 'premium') da sbloccare con il Season Pass.

La sussidiaria californiana di 2K Sports promette di evolvere l'esperienza ludica e contenutistica di NBA 2K con due importanti novità: la prima è legata all'aggiunta di modalità di gioco inedite, mentre la seconda interessa il percorso stagionale e la possibilità di guadagnare ricompense a cadenza regolare tramite la progressione unificata di MyTeam e MyCareer.

L'intenzione dichiarata dai ragazzi di Visual Concepts è perciò quella di offrire più valore al tempo che i giocatori decideranno di investire nel simulatore di basket. A tal riguardo, gli sviluppatori confermano la possibilità di riscattare tanti bonus nel percorso stagionale gratuito e propongono bendue opzioni 'premium' a coloro che desiderano ottenere tutti i vantaggi dei 40 livelli stagionali.

Paralleli e complementari al pass gratuito di NBA 2K24 troveremo infatti il Pro Pass e l'Hall of Fame Pass: con il primo sarà possibile sbloccare ricompense di livello Premium per ogni livello superato e acquisire quattro ricompense istantanee dopo l'acquisto del pass, mentre nel secondo verranno inclusi tutti i benefit del Pro Pass con l'aggiunta di un boost del 15% per l'intera stagione, 10 salti di livello e una ricompensa supplementare per il Season Pass.

Il lancio di NBA 2K24 è atteso per l'8 settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S. Se volete saperne di più sul prossimo, ambizioso simulatore di basket targato 2K Sports, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su NBA 2K24 e la ricerca della perfezione.