NBA 2K24 supera Starfield: il peso del gioco EA è davvero stellare

Dopo aver potuto osservare in azione gli elementi principali che comporranno il gameplay di NBA 2K24, è tempo di fare spazio in memoria per il nuovo titolo sportivo di Electronic Arts!

Stando a quanto riportato al momento da Xbox Store, infatti, il simulatore di basket sembra essere destinato a monopolizzare gli hard disk videoludici. Al momento del lancio, NBA 2K24 avrà un peso pari a 161,43 GB, un volume decisamente importante per l'ecosistema PC e console. Il titolo sportivo - atteso su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One - peraltro godrà di un ampio e protratto supporto post lancio, che probabilmente contribuirà ad ampliare ulteriormente il volume di spazio in memoria occupato dal gioco EA.



Il dato diffuso da Visual Concepts ha sorpreso non poco la community, anche a fronte delle caratteristiche di altre produzioni imponenti. L'atteso Starfield, ad esempio, richiederà su Xbox Series X|S circa 140 GB di spazio libero, con uno scarto di circa 20 GB rispetto a quanto necessario per NBA 2K24.



Con lancio atteso per venerdì 8 settembre, il gioco includerà anche la possibilità di ripercorrere la carriera di Kobe Bryant in NBA 2K24, grazie alla nuova feature battezzata Mamba Moments.