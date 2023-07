NBA 2K24, svelato il calendario degli annunci: ProPlay, Mamba Moments e molto altro

Curiosi di saperne di più su NBA 2K24? 2K Sports e Visual Concepts sono perfettamente a conoscenza della vostra fame di novità, pertanto hanno stilato un calendario fitto di eventi che si dipana lungo il mese di agosto fino agli inizi del mese di settembre. Ecco tutti gli appuntamenti previsti!

Il calendario degli annunci di NBA 2K24

14 agosto : Presentazione del gameplay e della nuova tecnologia ProPLAY;

: Presentazione del gameplay e della nuova tecnologia ProPLAY; 21 agosto : The W, MyNBA e Mamba Moments

: The W, MyNBA e Mamba Moments 28 agosto : MyCareer, The City e MyTeam

: MyCareer, The City e MyTeam 4 settembre: Stagione 1 e altre sorprese

La nuova iterazione del longevo franchise di Visual Concepts comincerà a prendere forma a partire dalla giornata del 14 agosto, quando si mostrerà in formato giocabile presentando al mondo la sua nuova tecnologia, chiamata ProPlay. Utilizzando filmati reali di partite NBA, ProPLAY punta ad offrire animazioni realistiche e fedeli ai cambi mano, alle virate e ai tiri in sospensione esibiti dai veri giocatori di NBA. A proposito di gameplay, Visual Concepts ha anche anticipato un rinnovamento dei controlli di Difesa interna e delle Combo palleggio.

Qualche altra anticipazione? La Mia Carriera si presenterà in una versione più lineare rispetto al passato, puntando ad un'azione realistica e infinite opzioni di personalizzazione per Il mio GIOCATORE. La Città, dal canto suo, presenterà una struttura completamente rinnovata, ricca di missioni secondarie opzionali e una gara di streetball. MyTEAM parteciperà all'ondata di rinnovamento con una serie di miglioramenti significativi, tra i quali spicca la nuova modalità Tetto salariale. Mamba Moments, similmente alle Jordan Challenges di NBA 2K23, permetterà di rivivere i momenti più memorabili della carriera dell'uomo copertina Kobe Bryant.

Ne volete ancora? Allora non vi resta che attendere il 14 agosto, quando prenderanno ufficialmente il via gli eventi di presentazione di NBA 2K24. Già che ci siamo, vi ricordiamo che l'uscita del gioco completo è fissata per l'8 settembre 2023 su PS5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Le versioni PS5 e Xbox Series X|S di NBA 2K24 saranno le uniche ad offrire il Cross-Play, oltre alla nuova tecnologia ProPlay. L'edizione PC, purtroppo, sarà old-gen.