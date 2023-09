NBA 2K24 è su Xbox Game Pass o PlayStation Plus?

NBA 2K24 esce venerdì 8 settembre su tutte le principali piattaforme: PC, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One, in formato fisico e digitale. Ma NBA 2K24 è anche su Xbox Game Pass o PlayStation Plus?

La risposta è no, NBA 2K24 non è disponibile al day one su Xbox Game Pass, PC Game Pass, Xbox Game Pass Ultimate, PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra o PS Plus Premium. Chiunque voglia giocare con il nuovo gioco di 2K Games al lancio dovrà dunque necessariamente acquistare una qualsiasi versione nei negozi o sugli store digitali come Steam, PlayStation Store, Xbox Store e Nintendo eShop.

Questo non vuol dire ovviamente che NBA 2K24 non possa uscire in futuro sui servizi in abbonamento di Microsoft e Sony, come accaduto ad esempio a NBA 2K23 tra i giochi PlayStation Plus Essential di giugno 2023.

NBA 2K24 rende il gameplay esplosivo della serie ancora più spettacolare grazie ad una serie di nuove tecnologie implementate da Visual Concepts proprio con l'obiettivo di migliorare non solo il comparto tecnico ma anche le meccaniche di gioco, così da rendere le partite ancora più fluide e ricche di azione.

NBA 2K24 celebra i 50 anni dell'Hip-Hop con una colonna sonora spaziale che include brani di artisti come Lil Uzi Vert, Kodak Black, Lil Wayne e YoungBoy Never Broke Again.