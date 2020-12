NBA e Bandai Namco unite per celebrare il 40° anniversario di Pac-Man

Bandai Namco Entertainment Inc.ha annunciato oggi una nuova partnership con la National Basketball Association (NBA) per celebrare il 40° anniversario di PAC-MAN, che porterà a una serie di integrazioni videoludiche a tema NBA e diversi prodotti su licenza PAC-MAN e NBA.

Nel corso dell’imminente stagione NBA 2020-21, la collaborazione offrirà molti punti di interazione che consentiranno ai fan di divertirsi con la loro icona dei videogiochi preferita e il loro campionato sportivo più amato, sfruttando l’appeal globale sia di PAC-MAN che della NBA. A partire dal 22 dicembre, i fan potranno divertirsi con alcuni contenuti di gioco ispirati alla NBA, tra cui power-up divertenti e labirinti speciali, nel gioco mobile di PAC-MAN, disponibile per iOS e Android.

"In Bandai Namco Entertainment siamo tutti lieti e orgogliosi di questa collaborazione tra PAC-MAN e la NBA", ha dichiarato Yutaka Fuse, responsabile licensing e branding di Bandai Namco Entertainment Inc. "Il forte appeal combinato di NBA e PAC-MAN ci consente di offrire esperienze creative e prodotti speciali che sapranno sicuramente conquistare i fan di entrambi i marchi. Mentre ci apprestiamo a entrare nel 2021, lanceremo una nuova iniziativa di PAC-MAN con l’obiettivo di coinvolgere i nostri fan e farli restare PAC-ATTIVI con una vasta gamma di sicure PAC-ATTIVITÀ da fare in casa".

"Siamo davvero felici di collaborare con un marchio tanto iconico e intramontabile come PAC-MAN mentre la famiglia della NBA celebra questo incredibile traguardo", ha dichiarato Matt Holt, vicepresidente senior partnership globali della NBA. "Non vediamo l’ora di coinvolgere la nostra base di fan attraverso la gamma di prodotti ed esperienze videoludiche interattive offerte da PAC-MAN".

Per maggiori informazioni su PAC-MAN e il 40° anniversario di PAC-MAN, potete visitare questo indirizzo.