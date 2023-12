NBA Infinite: al via le pre-registrazioni per il gioco di basket mobile gratuito

Dopo aver accolto Sonic Dream Team su Apple Arcade, gli appassionati di videogiochi mobile calcano il parquet virtuale di NBA Infinite per ammirare il video di presentazione del nuovo videogioco di basket mobile gratuito di Lightspeed Studios e Level Infinite.

NBA Infinite viene descritto dagli sviluppatori come un titolo su licenza ufficiale "che offre ai fan infiniti modi di giocare e competere ovunque. Riunite gli amici per costruire la vostra squadra PvP in 3v3, oppure sfidatevi nelle modalità 1v1 e Dynasty 5v5".

Le modalità competitive online promettono inoltre di offrire un'esperienza di gioco unica per dispositivi mobile, con sessioni veloci in multiplayer a cui accedere per collezionare e migliorare il proprio roster da sogno con i campioni NBA attuali: "Prendete decisioni importanti per trasformare uno starting five in una formazione da campionato e migliorate lo staff di allenatori per rafforzare le tattiche difensive e offensive".

La fase di pre-registrazioni su sistemi mobile iOS e Android di NBA Infinite parte quest'oggi, mercoledì 6 dicembre. Il lancio del titolo è invece previsto nel 2024 e, adottando la formula dei free-to-play, potrà essere scaricato gratuitamente su App Store e Google Play dal proprio dispositivo mobile d'elezione.