NBA Infinite in video: il gioco di basket mobile gratuito ha una data

Dopo aver dato il via alle pre-registrazioni per NBA Infinite, Tencent solletica la curiosità degli appassionati di videogiochi di basket (e non solo) con un video che fissa l'uscita ufficiale del nuovo titolo free-to-play cestistico su iOS e Android.

Sviluppato da Lightspeed Studios sotto l'egida di Level Infinite, NBA Infinite promette di offrire ai fan di basket "infiniti modi di giocare e la possibilità di competere ovunque vi troviate. NBA Infinite vi consentirà di riunire i vostri amici e di costruire insieme la vostra squadra PvP in 3v3, oppure di sfidarli nelle modalità 1v1 e Dynasty 5v5".

Sin dall'approdo su App Store e Google Play, il titolo darà accesso a tutte le funzionalità previste dagli sviluppatori, ivi comprese le sessioni veloci in multiplayer e la possibilità di collezionare e migliorare il proprio roster dei sogni attingendo alle trasposizioni digitali dei campioni NBA attuali. Il gioco proporrà quindi un sistema di gestione e creazione delle rose che consentirà agli utenti di gestire lo 'starting five', migliorare lo staff di allenatori e studiare in maniera approfondita le tattiche difensive e offensive più adatte al proprio stile di gioco preferito e agli atleti virtuali scelti per esprimerlo appieno.

Il lancio di NBA Infinite è previsto per domenica 18 febbraio su iOS e Android in download gratuito tanto su App Store quanto su Google Play.