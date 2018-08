NBA Live 19: la demo giocabile è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One

A due settimane dal lancio, NBA Live 19, nuovo capitolo della serie cestistica di Electronic Arts che andrà a fare nuovamente concorrenza a NBA 2K, riceve nella giornata di oggi una demo giocabile sul PlayStation Store e sull'Xbox Store.

La demo, scaricabile gratuitamente da tutti i possessori di PlayStation 4 e Xbox One, permetterà di provare con mano "The Rise", la prima porzione della nuova campagna single player "The One". Dopo aver creato il proprio personaggio (che da quest'anno potrà essere anche di sesso femminile), i giocatori prenderanno parte ad alcuni match in luoghi come le Filippine o il Brasile, prima di avere l'occasione di affrontare la star NBA Joel Embid. Tutti i progressi raggiunti all'interno della versione di prova saranno completamente trasferibili all'interno del gioco completo, in caso decidiate di acquistarlo. Sul canale Twitch del gioco, EA trasmetterà presto un evento pre-lancio del gioco, in cui sarà annunciata una nuova modalità di gioco, e dove alcuni celebri atleti si sfideranno in partite 3v3 e prenderanno parte a dei dunk contest.

NBA Live 19 sarà pubblicato da Electronic Arts il 7 settembre su PlayStation 4 e Xbox One. Per tutti gli ulteriori dettagli sul nuovo gioco sportivo di EA vi rimandiamo alla nostra Anteprima dedicata.