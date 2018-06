NBA Live 19 uscirà il 7 settembre 2018, ecco il trailer di annuncio

Sul palco di EA Play è giunto il momento anche per NBA Live 19, il nuovo capitolo della serie sportiva sul basket. Il publisher, con un trailer, ha confermato la data di uscita del titolo sportivo.

NBA Live 19 uscirà il 7 settembre 2018 per PS4, Xbox One e PC: Electronic Arts ha confermato l'uscita del nuovo videogioco sportivo dedicato al mondo della pallacanestro con un breve teaser trailer di annuncio, che è stato diffuso per pochi secondi durante la conferenza in scena in questi minuti.

