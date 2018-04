NBA Playgrounds 2 annunciato con un trailer, uscita prevista durante l'estate

Anticipato questa mattina da un "leak" dell'Australian Rating Board, NBA Playgrounds 2 è stato ora annunciato ufficialmente da Saber Interactive. Il gioco uscirà durante l'estate su PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch.

NBA Playgrounds 2 proporrà un migliorato supporto per il multiplayer locale, nuovi campi da basket (i famigerati Playgrounds, appunto) e un roster ulteriormente ampliato con numerose superstar della National Basketball Association. Altra novità è la presenza della Playground Championship, classifica mondiale dei migliori giocatori.

In apertura trovate il primo trailer di NBA Playgrounds 2 mentre in calce alla notizia potete vedere un primo screenshot diffuso dagli sviluppatori. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli su NBA Playgrounds 2 per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.