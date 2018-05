NBA Playgrounds 2 è stato rinviato a sorpresa a cinque giorni dal lancio

Inizialmente previsto per il 22 maggio, NBA Playgrounds 2 è stato rinviato a data da destinarsi, come annunciato dagli sviluppatori con un post pubblicato sulla pagina Facebook del gioco.

"Abbiamo delle notizie per voi, buone cose accadono a chi saprà aspettare", con queste parole il team di sviluppo ha aperto il post: "Ci sono molte novità in arrivo per il franchise NBA Playgrounds, con l'obiettivo di portare il basket arcade ad un livello successivo. Non possiamo dirvi nulla ora, ma a causa di questo l'uscita di NBA Playgrounds 2 è stata rinviata. Vi chiediamo di avere pazienza, vi promettiamo che il gioco sarà molto migliore di quanto immaginiate. Presto avrete nuovi dettagli."

NBA Playgrounds 2 è atteso nel corso del 2018 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.